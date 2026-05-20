Waldjugendspiele im Westerwald
Spielerisch Liebe zur Natur geweckt
Was könnte das sein? Die Kinder erkundeten den Wald mit allen Sinnen.
Was könnte das sein? Die Kinder erkundeten den Wald mit allen Sinnen.
Röder-Moldenhauer

22 Klassen begaben sich mit insgesamt 400 Schülern auf die beiden Parcours. Elf feste Stationen und eine „Unterwegs-Station“ luden zum Entdecken ein.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 43 Jahren führt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in Kooperation mit Landesforsten Rheinland-Pfalz Waldjugendspiele durch. Für das Forstamt Hachenburg war es am Standort Müschenbach in diesem Jahr die 32. Auflage, für die sich die dritten Klassen aus den Verbandsgemeinden Hachenburg, Selters, Rennerod und Bad Marienberg sowie aus dem Kreis Altenkirchen bewerben konnten.

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