Pläne für Hachenburg
Spiele und Pflanzen sollen die Innenstadt aufwerten
Der goldene Löwe (Archivfoto) wacht vom Brunnen aus über den Alten Markt in Hachenburg. Mit dem Kauf verschiedener Begrünungs-,
Der goldene Löwe (Archivfoto) wacht vom Brunnen aus über den Alten Markt in Hachenburg. Mit dem Kauf verschiedener Begrünungs-, Gestaltungs- und Spielelemente soll die Innenstadt weiter aufgewertet werden.
Röder-Moldenhauer

Neue Spielgeräte, Beschattungselemente, Sitzgelegenheiten, Lichtinstallationen und Pflanzen sollen die Aufenthaltsqualität in der Hachenburger Innenstadt erhöhen. Der Stadtrat hat jetzt grünes Licht für die Investitionen gegeben.

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Durch die Anschaffung saisonal abgestimmter Begrünungs- und Gestaltungselemente sowie mobiler Kinderspielgeräte möchte die Stadt Hachenburg die Innenstadt rund um den Alten Markt weiter stärken und die Aufenthaltsqualität verbessern. Damit die Dinge schnellstmöglich gekauft werden können, wurde Stadtbürgermeister Stefan Leukel in der jüngsten Sitzung des Stadtrates einstimmig dazu ermächtigt, die nötigen Vergaben vorzunehmen.
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