Das Computerspiel „Forensics: Crime Scene Detective“ aus Niederelbert weckt messbares Interesse an Polizeiarbeit. So hat es die Entwicklerfirma Binary Impact zusammen mit dem Landeskriminalamt in die Endauswahl für den HR Excellence Award geschafft.
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Zusammen mit dem Landeskriminalamt RLP haben die Niederelberter Softwareentwickler von Binary Impact das Computer- und Konsolenspiel „Forensics: Crime Scene Detective“ gestaltet, das sich seit seinem Erscheinen im Juli rund 40.000 Mal verkauft hat. Damit sind die Geschäftsführer Jens Wiechering und Sebastian Pohl sehr zufrieden.