Erfolg für Software-Entwickler Spiel aus Niederelbert weckt Interesse an Polizeiarbeit Katrin Maue-Klaeser 06.11.2026, 20:00 Uhr

i Mit dem gemeinsam entwickelten Computer- und Konsolenspiel „Forensics: Crime Scene Detective“ gehen die Niederelberter Binary Impact GmbH und das Landeskriminalamt ins Rennen um den HR Excellence Award. Binary Impact

Das Computerspiel „Forensics: Crime Scene Detective“ aus Niederelbert weckt messbares Interesse an Polizeiarbeit. So hat es die Entwicklerfirma Binary Impact zusammen mit dem Landeskriminalamt in die Endauswahl für den HR Excellence Award geschafft.

Zusammen mit dem Landeskriminalamt RLP haben die Niederelberter Softwareentwickler von Binary Impact das Computer- und Konsolenspiel „Forensics: Crime Scene Detective“ gestaltet, das sich seit seinem Erscheinen im Juli rund 40.000 Mal verkauft hat. Damit sind die Geschäftsführer Jens Wiechering und Sebastian Pohl sehr zufrieden.







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