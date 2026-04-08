Stundenlang war die Frickhöfer Straße in Dornburg-Thalheim am Mittwochmittag Schauplatz eines größeren Polizeieinsatzes. Spezialkräfte nahmen einen 31-jährigen Mann in einem Einfamilienhaus fest. Die Hintergründe sind bislang unklar-

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Mittwoch zwischen 11.10 Uhr und 14 Uhr für Aufsehen in der Frickhöfer Straße in Dornburg-Thalheim gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich ein 31-jähriger Mann allein in einem Einfamilienhaus auf und soll sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden haben. Im Verlauf des Einsatzes wurde er von Spezialkräften widerstandslos festgenommen.

Der Mann erlitt laut Polizei selbst zugefügte Verletzungen, die jedoch nicht lebensbedrohlich waren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen befanden sich nicht im Haus.

Unklar ist bislang, was genau den Einsatz ausgelöst hat. Die Polizei macht keine Angaben dazu, wer sie verständigte oder wie sich die Situation konkret darstellte. Auch bleibt offen, warum Spezialkräfte hinzugezogen wurden, ob zu irgendeinem Zeitpunkt eine Gefahr für Dritte bestand oder wie sich der Mann die Verletzungen zugefügt hat. Die Polizei teilte lediglich mit, dass sie zu den Hintergründen weiter ermittelt.