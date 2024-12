Ausbau der Rheinstraße ruht Sperrung in Töpferstadt wird vorerst aufgehoben 18.12.2024, 16:58 Uhr

i Vom Kreisel "Süße Ecke" (Foto) bis zur Abzweigung der L307 in Richtung Autobahn und der L300 in Richtung Ebernhahn ist die Rheinstraße in Ransbach-Baumbach ab Donnerstag, 19. Dezember, vorerst wieder für den Verkehr freigegeben. Foto: Camilla Härtewig Camilla Härtewig. Camilla Härtewig

Die Arbeiten an der Rheinstraße (Ortsdurchfahrt der L307) in Ransbach-Baumbach ruhen in der Winterpause. Der aktuelle Bauabschnitt wird für den Verkehr freigegeben, im Frühjahr erfolgen die Restarbeiten, teilt der LBM Diez mit.

Durchatmen in der Töpferstadt: Ab Donnerstag, 19. Dezember, wird die Sperrung der Rheinstraße (L307) vom Kreisel „Süße Ecke“ am Rathaus in Richtung Mogendorf und Ebernhahn bis zur Kreuzung mit der Rohrhofstraße (L 300) und Ritterstraße bis auf Weiteres aufgehoben.

