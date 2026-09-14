Arbeiten an Bachverrohrung Sperrung im Steinweg dauert über den Schustermarkt an Katrin Maue-Klaeser 14.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Großbaustelle der Stadtbachverrohrung am Steinweg sollte eigentlich zum Schustermarkt beendet sein. Die unvorhergesehen notwendig gewordene Verlegung einer Gasleitung verzögert die Arbeiten jedoch über die Veranstaltung hinaus. Katrin Maue-Klaeser

Die Sanierung der Stadtbachverrohrung ist fast abgeschlossen – doch weil eine Gasleitung tiefergelegt werden muss, ist der Steinweg doch über die Veranstaltung hinaus gesperrt. Die Arbeiten verzögern sich um ein bis zwei Wochen.

Der letzte Abschnitt der Stadtbachverrohrung wird derzeit erneuert. Die Unterführung des Gewässers vom Einlauf an der Fröschpfortstraße bis zum Auslauf nahe dem Penny-Markt in der Alleestraße wird mit Fertigstellung dieses knapp 20 Meter kurzen Stücks unter dem Steinweg komplett saniert sein.







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