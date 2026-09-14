Die Sanierung der Stadtbachverrohrung ist fast abgeschlossen – doch weil eine Gasleitung tiefergelegt werden muss, ist der Steinweg doch über die Veranstaltung hinaus gesperrt. Die Arbeiten verzögern sich um ein bis zwei Wochen.
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Der letzte Abschnitt der Stadtbachverrohrung wird derzeit erneuert. Die Unterführung des Gewässers vom Einlauf an der Fröschpfortstraße bis zum Auslauf nahe dem Penny-Markt in der Alleestraße wird mit Fertigstellung dieses knapp 20 Meter kurzen Stücks unter dem Steinweg komplett saniert sein.