Bahnbaustelle im Westerwald Sperrung der ICE-Strecke Köln-Frankfurt im Sommer 2027 Marvin Conradi 14.11.2026, 16:00 Uhr

i Die ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln soll im nächsten Sommer rund acht Wochen gesperrt werden. Der Halt in Montabaur entfällt dann in diesem Zeitraum. Marvin Conradi

Im Sommer 2027 wird die ICE-Verbindung Köln–Frankfurt großflächig gesperrt — Pendler aus dem Westerwald müssen mit deutlich längeren Fahrzeiten und Umleitungen rechnen. Wie Bahnkunden und Unternehmen die Umstellung meistern sollen, ist unklar.

Acht Wochen lang soll die ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt im Frühsommer 2027 gesperrt bleiben. Für Reisende aus dem Westerwald hat das spürbare Folgen. Vom Freitag, 15. Mai, bis Freitag, 9. Juli, will die Deutsche Bahn 27 Weichen und rund 47 Kilometer Schienen erneuern.







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