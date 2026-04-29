Vergleich mit Gläubigern?
Spender sollen Familienferiendorf in Hübingen retten
Das Familienferiendorf in Hübingen kämpft seit einigen Monaten ums finanzielle Überleben.
Das Familienferiendorf in Hübingen kämpft seit einigen Monaten ums finanzielle Überleben.
Thorsten Ferdinand

Hat das Familienferiendorf Hübingen noch eine Zukunft? Diese Frage stellen sich viele Menschen, seit im Winter das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Nun starten der Insolvenzverwalter und der Trägerverein den womöglich letzten Rettungsversuch.

Lesezeit 3 Minuten
Um das insolvente Familienferiendorf in Hübingen zu retten, haben der Insolvenzverwalter und der Trägerverein nun einen öffentlichen Spendenaufruf gestartet. Bis Ende August soll das benötigte Geld für die Rettung der Freizeiteinrichtung eingeworben werden, um einen Neustart zu ermöglichen, heißt es in einer Presseerklärung.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren