Für guten Zweck unterwegs   
Spendenwanderung lockt Hunderte ins Wanderdorf Limbach
Die Spendenwanderung lockte Hunderte ins Wanderdorf Limbach.
Die Spendenwanderung lockte Hunderte ins Wanderdorf Limbach.
Röder-Moldenhauer

Kultur- und Verkehrsverein Limbach und Sparkasse Westerwald-Sieg sorgten erneut für eine gelungene Veranstaltung, bei der eine Menge Geld für gemeinnützige Projekte erlaufen wurde. Das ehrenamtliche Engagement ist groß und zahlt sich aus.  

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Vor genau zehn Jahren eröffnete der Kultur- und Verkehrsverein Limbach KuV) seine Limbacher Runden. Die insgesamt mehr als 25 Rundwanderwege mit Start und Ziel im Wanderdorf Limbach bereichern seitdem das regionale Wanderangebot und erfreuen Wanderherzen aus nah und fern.

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