Unfall bei Höhr-Grenzhausen Spenden sollen hinterbliebenen Familien helfen 23.10.2025

i Zwei junge Männer haben bei dem schweren Unfall am 10. Oktober an dieser Einmündung auf die L307 bei Höhr-Grenzhausen ihr Leben verloren. Ein Kreuz, Blumen und Kerzen sind an der Unglücksstelle aufgestellt worden. Kollegen und Arbeitgeber der Angehörigen haben mit einer Spendensammlung für die hinterbliebenen Familien begonnen. Birgit Piehler

Der schwere Unfall bei Höhr-Grenzhausen hat zwei Menschen aus dem Leben gerissen und die Familien aller Unfallopfer schwer getroffen. Arbeitskollegen der Väter der beiden beim Unfall getöteten jungen Männer zeigen mit einer Spendenaktion Anteilnahme.

Der schwere Unfall, bei dem am Freitag, 10. Oktober, zwei junge Männer ihr Leben verloren und vier weitere junge Menschen teils äußerst schwer verletzt wurden, ruft neben Trauer und Fassungslosigkeit auch viel Hilfsbereitschaft hervor. So haben die Personalräte der Verbandsgemeinde und Stadt Montabaur eine Spendenaktion über die Online-Plattform Gofundme gestartet, denn die Väter beider getöteter jungen Männer sind Mitarbeiter der Stadt und der ...







