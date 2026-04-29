Welche Auswirkungen hat die Förderzusage des Bundes für den Bau eines Kunstrasenplatzes in Hof auf die Debatte rund um die mögliche Umwandlung des Naturrasens im Bad Marienberger Schulzentrum? Wir haben bei der SPD im Stadtrat nachgefragt.
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Nachdem bekannt geworden ist, dass der Bund die geplante Umwandlung des Tennenplatzes im Hofer Bärenstadion mit rund 488.000 Euro fördert, wird auch in Bad Marienberg wieder darüber diskutiert, was aus der Idee der SPD im Verbandsgemeinde- und Stadtrat wird, den Naturrasenplatz im Schulzentrum der Kneipp-Stadt in einen Kunstrasenplatz umzubauen.