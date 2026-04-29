Diskussion in Bad Marienberg SPD im Stadtrat hält an Plan für Kunstrasenplatz fest Nadja Hoffmann-Heidrich 29.04.2026, 11:00 Uhr

i Soll der Naturrasen im Bad Marienberger Stadion in einen Kunstrasen umgewandelt werden? Diese Idee hat die SPD in die politischen Gremien eingebracht. Röder-Moldenhauer

Welche Auswirkungen hat die Förderzusage des Bundes für den Bau eines Kunstrasenplatzes in Hof auf die Debatte rund um die mögliche Umwandlung des Naturrasens im Bad Marienberger Schulzentrum? Wir haben bei der SPD im Stadtrat nachgefragt.

Nachdem bekannt geworden ist, dass der Bund die geplante Umwandlung des Tennenplatzes im Hofer Bärenstadion mit rund 488.000 Euro fördert, wird auch in Bad Marienberg wieder darüber diskutiert, was aus der Idee der SPD im Verbandsgemeinde- und Stadtrat wird, den Naturrasenplatz im Schulzentrum der Kneipp-Stadt in einen Kunstrasenplatz umzubauen.







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