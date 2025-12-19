SPD-Gemeindeverband stellt sich vor Ludwig Gerhards

Der SPD-Gemeindeverband steht geschlossen an der Seite von Ludwig Gerhards. Vier Parteimitglieder weisen die Rücktrittsforderung von Unternehmer Daniel Steuder entschieden zurück. Sie loben Gerhards’ Einschreiten als demokratisch und notwendig.
Klare Rückendeckung gab es für Ludwig Gerhards am Rande der Ransbach-Baumbacher Stadtratssitzung von seinen vier Parteigenosssen Jakob Milles, Joachim Letschert , Peter Striege und Ralf Schmidt. Ludwig Gerhards war vom Unternehmer Daniel Steuder kritisiert worden, dass er beim Skandalinterview mit dem mittlerweile zurückgetretenen AfD-Mitglied Jo Meurer mit einem Reporter vom Onlineformat „Hessencam“ die Situation durch seine Zwischenrufe noch ...