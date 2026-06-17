Landratswahl im Westerwald SPD geht mit Tanja Machalet ins Rennen Markus Eschenauer 17.06.2026, 19:01 Uhr

i Tanja Machalet ist Mitglied des Bundestages seit 2021. Sie ist ehemalige Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung. Jetzt möchte die 52-jährige Landrätin werden. Rolf Schulten/SPD

Paukenschlag im Westerwald: Zwei Tage nachdem der CDU-Kreisparteitag Klaus Lütkefedder als Kandidaten für die bevorstehende Landratswahl bestätigt hat, gibt die SPD ihre Personalie bekannt. Und die hat es in sich.

Einige Namen für die Wahl des neuen Westerwälder Landrats stehen bereits fest: Jetzt kommt der nächste dazu. Der Vorstand der SPD Westerwald hat einstimmig beschlossen, Tanja Machalet (52) als Kandidatin vorzuschlagen. Klare Ansage: „Die gebürtige Westerwälderin, promovierte Volkswirtin, Mutter von zwei Kindern und langjährige Kommunalpolitikerin soll den Landkreis in die Zukunft führen.







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