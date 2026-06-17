Paukenschlag im Westerwald: Zwei Tage nachdem der CDU-Kreisparteitag Klaus Lütkefedder als Kandidaten für die bevorstehende Landratswahl bestätigt hat, gibt die SPD ihre Personalie bekannt. Und die hat es in sich.
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Einige Namen für die Wahl des neuen Westerwälder Landrats stehen bereits fest: Jetzt kommt der nächste dazu. Der Vorstand der SPD Westerwald hat einstimmig beschlossen, Tanja Machalet (52) als Kandidatin vorzuschlagen. Klare Ansage: „Die gebürtige Westerwälderin, promovierte Volkswirtin, Mutter von zwei Kindern und langjährige Kommunalpolitikerin soll den Landkreis in die Zukunft führen.