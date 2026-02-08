4,5 Millionen Euro bedarf es für die Umsetzung des Bauprojektes an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Ransbach-Baumbach, das am Ende den gesetzlichen Anforderungen an eine Schule und den steigenden Schülerzahlen gerecht werden soll.

An der Astrid-Lindgren-Grundschule in Ransbach-Baumbach sind seit 10. Januar die Bauhandwerker zugange. Die Arbeiten für den rund 600 Quadratmeter großen zweistöckigen Anbau und die Erweiterung haben begonnen.

Der Baukran auf dem Areal des Baufeldes steht wie ein Ausrufezeichen für den Beginn einer dringend notwendigen Maßnahme.