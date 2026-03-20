Investitionen ins Filialnetz Sparkasse Westerwald-Sieg stärkt Kontakt zu den Kunden Nadja Hoffmann-Heidrich 20.03.2026, 20:00 Uhr

i Der Vorstand der Sparkasse Westerwald-Sieg hat am Freitag die Wirtschaftsbilanz für das Jahr 2025 vorgestellt. Michael Bug (von links), Andreas Reingen und Andreas Görg sind mit den Zahlen zufrieden und schauen zuversichtlich auf 2026. Röder-Moldenhauer

Auch wenn die Digitalisierung der Bankgeschäfte voranschreitet, zählt für die Sparkasse Westerwald-Sieg nach wie vor der persönliche Kontakt zu ihren Kunden. Deshalb investiert sie beispielsweise in Bad Marienberg in den Bau einer neuen Servicehalle.

Trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen ist die Sparkasse Westerwald-Sieg mit dem Wirtschaftsjahr 2025 zufrieden. Die Vorstandsmitglieder Andreas Reingen, Andreas Görg und Michael Bug stellten das Zahlenwerk am Freitag am Hauptsitz in Bad Marienberg vor – und präsentierten zugleich etliche Projekte für das laufende Jahr.







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