Auch wenn die Digitalisierung der Bankgeschäfte voranschreitet, zählt für die Sparkasse Westerwald-Sieg nach wie vor der persönliche Kontakt zu ihren Kunden. Deshalb investiert sie beispielsweise in Bad Marienberg in den Bau einer neuen Servicehalle.
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Trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen ist die Sparkasse Westerwald-Sieg mit dem Wirtschaftsjahr 2025 zufrieden. Die Vorstandsmitglieder Andreas Reingen, Andreas Görg und Michael Bug stellten das Zahlenwerk am Freitag am Hauptsitz in Bad Marienberg vor – und präsentierten zugleich etliche Projekte für das laufende Jahr.