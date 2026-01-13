Glatteis-Warnung von Montag Spanisch-Abi am Mons-Tabor-Gymnasium lief planmäßig Katrin Maue-Klaeser 13.01.2026, 18:00 Uhr

i Der Schulbusverkehr lief am Montag weitgehend reibungslos: Das drohende Wetterchaos blieb aus. Katrin Maue-Klaeser

Trotz Glatteis-Warnung blieb am Montag alles ruhig. Präsenzunterricht gab es trotzdem nur am Mons-Tabor-Gymnasium. Im Schulzentrum soll es weiterhin Absprachen geben, wenn es um Schließtage geht.

Die Wetterwarnungen haben auch im Westerwald vielen Schülern und Eltern am Montag – nach nur zwei Schultagen nach den Weihnachtsferien – einen Tag Homeschooling beschert. Das hatten offenkundig viele Familien bereits einkalkuliert: Die Notbetreuungen an den Schulen des Montabaurer Schulzentrums jedenfalls blieben ungenutzt.







