Trotz Glatteis-Warnung blieb am Montag alles ruhig. Präsenzunterricht gab es trotzdem nur am Mons-Tabor-Gymnasium. Im Schulzentrum soll es weiterhin Absprachen geben, wenn es um Schließtage geht.
Lesezeit 2 Minuten
Die Wetterwarnungen haben auch im Westerwald vielen Schülern und Eltern am Montag – nach nur zwei Schultagen nach den Weihnachtsferien – einen Tag Homeschooling beschert. Das hatten offenkundig viele Familien bereits einkalkuliert: Die Notbetreuungen an den Schulen des Montabaurer Schulzentrums jedenfalls blieben ungenutzt.