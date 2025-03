Der Umbau der früher zum Schlosskomplex gehörenden Immobilie „Haus Weilburg“ in Montabaur ist auf der Zielgeraden. Seit dem Herbst 2023 laufen auf dem Schlossberg die Arbeiten zur Schaffung von 25 sozialen Wohneinheiten. Koordiniert wird das Projekt von Böker & Paul, einer Kanzlei für Vermögensmanagement. Wie die Kanzlei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, können die ersten Bewohner voraussichtlich im Oktober einziehen.

Von außen ist das Gebäude so gut wie fertig. Der Innenausbau sei aber noch im Gange, berichtet Immobilienmanager Adrian Graf-Puderbach von Böker & Paul. Besichtigungen sind wahrscheinlich ab Mai oder Juni möglich. Dann beginnt auch die Vermarktung.

i Derzeit ist der Innenausbau noch in vollem Gange. Böker & Paul

Die Nachfrage ist schon jetzt groß: Es haben sich bereits mehr als 20 Personen gemeldet, die an einer Besichtigung interessiert sind und nun auf einer Warteliste stehen, so Graf-Puderbach. In Montabaur sind die Mietpreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Für moderne Wohnungen sind inzwischen 12 bis 14 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter üblich. Bei geförderten Sozialwohnungen liegt der Preis je nach Einkommen bei 7 Euro oder 8,10 Euro pro Quadratmeter. Interessenten müssen einen Wohnberechtigungsschein vorlegen.

Das Gebäude auf dem Schlossberg in der Innenstadt von Montabaur diente früher als Katasteramt. Zuletzt wurde es als Gästehaus des Hotels Schloss Montabaur genutzt. Der Umbau war durchaus anspruchsvoll, wie Architekt Christopher Anders von Buschner Architekten bei einer Baustellenbesichtigung Ende 2024 berichtete. Die Anforderungen an die Klimagerechtigkeit (Effizienzhausstandard 55 EE) mussten erfüllt werden. Gleichzeitig sollte der Umbau minimalinvasiv erfolgen. Tragende Elemente wie Flure blieben erhalten, Innenwände zwischen den ehemaligen Gästezimmern wurden versetzt oder entfernt.

i Blick ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Böker & Paul

Böker & Paul setzt nach eigenen Angaben auf den Ausbau von Bestandsgebäuden, um Nachhaltigkeit mit den Vorteilen der Erhaltung historischer Bauten zu vereinen. Unterstützt durch besondere Förderkonditionen des Landes Rheinland-Pfalz wurde das Projekt mit Förderdarlehen in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro und Tilgungszuschüssen in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro gefördert, berichtet die Kanzlei. Diese finanzielle Unterstützung mache das Projekt nicht nur für Investoren attraktiv, sondern unterstreiche auch die soziale Verantwortung von Böker & Paul, in einem angespannten Wohnungsmarkt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Vorstandsmitglieder Andreas Böker und Thomas Paul beleuchteten in einer Informationsveranstaltung auch die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die den Wohnungsbaumarkt derzeit prägen. Sie zeigten das Spannungsfeld zwischen Rendite und sozialer Verantwortung auf und informierten über Fördermöglichkeiten und steuerliche Vorteile. Ihr Fazit: Der Bedarf an modernem Wohnraum ist nach wie vor groß, und die Mieten steigen voraussichtlich auch in Montabaur weiter.