Zweimal schon wurde La Signora vom Publikum der Hachenburger Kulturzeit zur Sonnenkönigin und damit zur Künstlerin des Jahres gewählt. Nach dem erneut furiosen Auftritt der aus Oberhausen stammenden Komödiantin, Schauspielerin, Sängerin und Akkordeonistin mit ihrem Programm „Groß, blond, erfolgreich“ am Samstagabend in der ausverkauften Stadthalle kann es gut sein, dass noch eine dritte Auszeichnung hinzukommt. Ihr selbst wäre es ohnehin am liebsten, wenn sie ihre Regentschaft gleich auf Lebzeit ausüben könnte und Hachenburg in La-Signora-City umbenannt würde, wie sie augenzwinkernd verriet.

Tatsächlich ist bereits La Signoras Doppelerfolg historisch, wie Kulturreferentin Beate Macht berichtete, nachdem die mit einer strengen und engen, schwarz-weiß-gestreiften Bluse sowie einem eben solchen Rock bekleidete und mit einem Haarnetz bestückte Künstlerin majestätisch zu dramatischer Musik über den roten Teppich zur Bühne geschritten war. „La Signora kommt nach Hause in ihr Königreich“, frohlockte Macht und ließ zugleich mit ihren Kollegen Angela Kappeller und Torsten Greis einen Konfettiregen über der Sonnenkönigin und deren Thron niedergehen.

„Liebe ist ..., wenn sie lügt und er es glaubt.“

La Signora

Nach dieser Krönungszeremonie gehörte die Bühne einzig Carmela de Feo, die hinter der Figur La Signora steckt und eine Vielzahl von Talenten mitbringt, zu denen zweifelsohne auch die Wandlungsfähigkeit und die Schlagfertigkeit zählen. Es dauerte nur wenige Augenblicke, ehe ihre Untertanen – pardon, ihre Zuschauer – ihr zu Füßen lagen, sie umjubelten und beklatschten. „Als ich wusste, ich darf wieder nach Hachenburg, wusste ich, dat wird schön“, umschrieb sie in feinstem Ruhrpott-Slang ihre Gefühle. Bereits nach zwei Minuten geriet sie in völlige Ekstase, als der komplette Saal mit den Händen Cha-Cha-Cha tanzte, während sie dazu sang.

Ihr Anblick, ihre ausdrucksstarke Gestik und Mimik sind einfach zum Schreien komisch. La Signora fegt übers Parkett, als gäb’s kein Morgen. Dabei kann sie herzerfrischend über sich selbst und das Publikum lachen, das in ständiger Interaktion zu ihr steht. Während die Künstlerin über Liebe und Partnerschaft philosophiert („Ehe ist das Weight Watchers der Liebe“) und den Mädels im Saal auf doppeldeutige, aber charmante Weise Appetit auf „Fleischwurst für auf die Hand“ machte, nahm sie sich immer wieder selbst gehörig aufs Korn, kokettierte einerseits mit ihrer Figur und ihrem Alter („Ich bin der Silberfisch, der im Dunkeln golden glänzt“ oder „Ich bin die Distel vom Fernsehgarten“), andererseits mit einer wiederholten Königinnenkrönung – um im nächsten Moment tänzerisch völlig auszuflippen.

Kunst in der und über die Nische

La Signora singt nicht nur über Nischen in Räumen, sondern besetzt mit ihrer Kunst auch eine solche – und zwar auf eine so überzeugende wie mitreißende Art, dass es die Zuschauer beinahe von den Stühlen haut vor Lachen. Das Äußere der Figur wirkt hart – viele ihrer Witze sind es auch –, doch zugleich versprüht sie eine Herzlichkeit, die ansteckend ist. Sie erzählt von ihrer Heimat Ruhrgebiet („Da leben alle unter Tage“), singt über mediterrane Sommerstimmung („Schon beim Gedanken daran habe ich sofort Oregano zwischen den Zähnen“) und hält die 110 für eine Erotik-Hotline.

Sie ist bitterböse und ironisch, manche ihrer Pointen streifen oder unterschreiten die Gürtellinie, dennoch nimmt niemand der Lady im geheimnisvollen Witwen-Outfit ihre Anspielungen krumm. Sie macht aus dem größten Nonsens intelligenten Witz, der beim Publikum die Fantasie anregt – zum Beispiel darüber, wie ein Tupper-Waran aussieht, warum Karrieren nicht der Plural von Karies sind und warum es keine Youtube-Tutorials über die unschönen Seiten einer Geburt gibt. „Bodenständig“ in Kontaktanzeigen bedeutet für sie „bettlägerig“, ihre Freude und ihr Interesse an den Geschichten ihrer Zuschauer ist grundehrlich (gespielt).

„Ich bin verwundert, dass Hachenburg noch Hachenburg heißt und nicht in La-Signora-City umbenannt wurde.“

La Signora

Ihr von ihr selbst viel zitierter Körper vollbringt an diesem Abend Höchstleistungen, ihre markante Kostümierung und ihr Habitus schwanken zwischen abstruser und abwegiger Erotik, sie ist Großmutter und Wolf in einem – und eine starke Frau, die laut Liedtitel „nie auf die Knie geht“. Statt „auf Tour“ befindet sie sich „auf Montage“, weil Auftritte sind „auch Maloche“.

Ihr Graue-Maus-Dress steht im krassen Widerspruch zu ihrem bunten, fröhlichen und unterhaltsamem Können, das sich auf der Bühne wie ein Feuerwerk entlädt. Einige weibliche Zuschauer waren vor Begeisterung sogar bereit, ihr ihre Ehemänner zu schenken. „Der Abend hat mir viel Freude gebracht“, konstatierte La Signora dann auch kurz vor ihrer wohlverdienten Zugabe und ihrem triumphalen Abgang über den roten Teppich. Und sie könne es kaum erwarten, „meine Untertanen bald wieder zu sehen“, so die gefeierte Sonnenkönigin. Ihre Chancen darauf stehen gar nicht so schlecht ...