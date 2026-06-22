Bummeln in Bad Marienberg Sommernachtsshopping bot entspannten Genuss Nadja Hoffmann-Heidrich 22.06.2026, 16:30 Uhr

i Bummeln, entspannen genießen: Das Bad Marienberger Sommernachtsshopping mit der Premiere des Nachtflohmarktes lockte am Freitag - trotz unbeständigen Wetters - viele Gäste in die Kneipptadt. Röder-Moldenhauer

Zwar richteten sich am Freitagabend viele bange Blicke Richtung Himmel, doch Bad Marienberg blieb von dem schweren Gewitter verschont. So konnten Gäste und Veranstalter ein schönes Sommernachtsshopping genießen.

Entspannen, genießen, bummeln, in entspannter Atmosphäre einkaufen: Das Sommernachtsshopping in Bad Marienberg vereint seit Jahren all diese Angebote. Auch bei der jüngsten Auflage der beliebten Veranstaltung von Werbegemeinschaft und Stadt am Freitagabend war die Bismarckstraße wieder gut mit Gästen gefüllt.







Artikel teilen

Artikel teilen