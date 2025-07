Sommerfestival in Bad Marienberg erfolgreich gestartet

Sommer bedeutet in Bad Marienberg jede Menge gute Livemusik: Der Auftakt zur Sommerfestival-Reihe 2025 ist erfolgreich verlaufen.

Der musikalische Sommer in Bad Marienberg ist eröffnet: Mit der Band The Mysterious Kazoo Side Project erlebte die Kneippstadt dazu einen Auftakt nach Maß. Pop, Blues, Rock und Soul vom Feinsten präsentierte die Formation dem Publikum auf dem Marktplatz - mal auf Englisch, mal auf Deutsch. 60 Jahre Musikgeschichte wurden hörbar. Das Sommerfestival Bad Marienberg bietet vierzehntägig die Möglichkeit, gute Musik zu erleben, Freunde und Bekannte zu treffen, gemeinsam zu feiern, zu tanzen und das Leben zu genießen. Die heimische Gastronomie sorgt dabei für leckere Speisen und Getränke.

i Alle zwei Wochen dienstags findet das Bad Marienberger Sommerfestival auf dem Marktplatz statt. Es darf wieder getanzt werden. Röder-Moldenhauer

Am Dienstag, 22. Juli, geht’s in der Open-air-Konzertreihe, die von der Stadt und der Tourist-Information Bad Marienberg organisiert wird, weiter: Dann bringen Rody Reyes und das Projekt Havanna con Klasse den Klang Kubas in den Westerwald. Das Repertoire reicht vom traditionellen Buena-Vista-Stil bis Salsa, Merengue, Bachata und Regueton. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. red