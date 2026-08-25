Fragen nach tödlichem Ausgang Sollte Hartenfelser Allee sicherer gemacht werden? Katrin Maue-Klaeser 25.08.2026, 18:00 Uhr

i Die Erschütterung über den dramatischen Unfall muss sich erst einmal setzen. Einige Menschen haben bereits am Unfallort mit Kerzen, Blumen und Zeichen des Andenkens ihrer Trauer Ausdruck verliehen. Ralf Steube

Nach dem tödlichen Ausgang eines Unfalls von vier jungen Leuten kommen Fragen zur Sicherheit des Hartenfelser Ortseingangs auf. Die zuständigen Behörden werden sich damit beschäftigen – doch noch ist der Unfallhergang Gegenstand von Ermittlungen.

Ein junger Mensch hat bei einem schweren Unfall am vergangenen Wochenende in Hartenfels sein Leben verloren. Der 18-jährige Westerwälder hatte ein Auto mit drei weiteren Insassen gesteuert. Der VW Polo prallte am Ortseingang von Hartenfels aus Richtung Steinen gegen einen Baum der Alleestraße, der Fahrer starb am Unfallort.







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