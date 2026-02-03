Diskussion im VG-Rat Soll das Bad Marienberger Stadion Kunstrasen bekommen? Nadja Hoffmann-Heidrich 03.02.2026, 08:00 Uhr

i Soll der Naturrasen im Bad Marienberger Stadion in einen Kunstrasen umgewandelt werden? Darüber diskutiert der Verbandsgemeinderat nach einem Antrag der SPD. Röder-Moldenhauer

Ermöglicht ein Kunstrasen künftig mehr Schulsport im Schulzentrum Bad Marienberg? Um diese Frage geht es unter anderem in einem Antrag der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat.

In der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob der Naturrasenplatz im Stadion im Schulzentrum an der Kirburger Straße in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden soll. Die SPD-Fraktion im VG-Rat hat das Thema mit einem Prüfantrag zum Zusammentragen von Fakten angestoßen.







