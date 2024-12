Weihnachtskonzert Solistin kehrt zu Wurzeln im Konzertchor Wirges zurück 05.12.2024, 06:00 Uhr

i Mezzosopranistin Laura-Maria Püsch wird beim Weihnachtskonzert des Konzertchors Wirges das Alt-Solo singen. Ihre Liebe zur klassischen Musik fand die Moschheimerin als Jugendliche bei diesem Ensemble. Manfred Riege

Mezzosopranistin Laura-Maria Püsch fand im Konzertchor Wirges ihre Liebe zur klassischen Musik. Mit dem Ensemble Burkhard Schmitts trifft sie vor dem gemeinsamen Weihnachtskonzert erst in der Generalprobe wieder zusammen.

Wenn Laura-Maria Püsch am 15. Dezember als Solistin mit dem Konzertchor Wirges auftritt, dann ist das für die Mezzosopranistin aus Moschheim eine Art Zeitreise. Denn sie hat als Jugendliche an der Seite ihrer Mutter bereits unter der Leitung von Burkhard Schmitt in dem Ensemble gesungen.

