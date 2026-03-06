Erneuerbare Energie 
Solarpark Görgeshausen wird derzeit erweitert 
6642 Solarmodule werden derzeit für den dritten Bauabschnitt des Solarparks in Görgeshausen verbaut, der, wenn alles nach Plan l
6642 Solarmodule werden derzeit für den dritten Bauabschnitt des Solarparks in Görgeshausen verbaut, der, wenn alles nach Plan läuft, im Mai ans Netz gehen könnte.
Andreas Egenolf

Der Ausbau schreitet gut voran. Der dritte Bauabschnitt, bei dem es auch wieder eine Bürgerbeteiligung geben wird, kostet rund 2,1 Millionen Euro. Die Anlage soll im Mai ans Netz gehen können.  

Lesezeit 2 Minuten
Wenn es um Ortsgemeinden als Vorreiter beim Thema Erneuerbare Energien geht, dann kommt man zwangsläufig an einer Gemeinde im Westerwald nicht vorbei: Görgeshausen. 2007 mit dem Ausbau erneuerbarer Energien auf dem Dach des gemeindeeigenen Bauhofs begonnen, gibt es unter anderem seit 13 Jahren mittlerweile einen eigenen Solarpark.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren