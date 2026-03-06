Erneuerbare Energie Solarpark Görgeshausen wird derzeit erweitert Andreas Egenolf 06.03.2026, 18:00 Uhr

i 6642 Solarmodule werden derzeit für den dritten Bauabschnitt des Solarparks in Görgeshausen verbaut, der, wenn alles nach Plan läuft, im Mai ans Netz gehen könnte. Andreas Egenolf

Der Ausbau schreitet gut voran. Der dritte Bauabschnitt, bei dem es auch wieder eine Bürgerbeteiligung geben wird, kostet rund 2,1 Millionen Euro. Die Anlage soll im Mai ans Netz gehen können.

Wenn es um Ortsgemeinden als Vorreiter beim Thema Erneuerbare Energien geht, dann kommt man zwangsläufig an einer Gemeinde im Westerwald nicht vorbei: Görgeshausen. 2007 mit dem Ausbau erneuerbarer Energien auf dem Dach des gemeindeeigenen Bauhofs begonnen, gibt es unter anderem seit 13 Jahren mittlerweile einen eigenen Solarpark.







Artikel teilen

Artikel teilen