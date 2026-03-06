Der Ausbau schreitet gut voran. Der dritte Bauabschnitt, bei dem es auch wieder eine Bürgerbeteiligung geben wird, kostet rund 2,1 Millionen Euro. Die Anlage soll im Mai ans Netz gehen können.
Wenn es um Ortsgemeinden als Vorreiter beim Thema Erneuerbare Energien geht, dann kommt man zwangsläufig an einer Gemeinde im Westerwald nicht vorbei: Görgeshausen. 2007 mit dem Ausbau erneuerbarer Energien auf dem Dach des gemeindeeigenen Bauhofs begonnen, gibt es unter anderem seit 13 Jahren mittlerweile einen eigenen Solarpark.