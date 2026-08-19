Landratswahl im Westerwald So wurde in VGs und Ortsgemeinden abgestimmt Markus Eschenauer

Katrin Maue-Klaeser 19.08.2026, 08:00 Uhr

i Tanja Machalet (SPD) und Klaus Lütkefedder (CDU) gehen am Sonntag, 30. August, in die Stichwahl um das Amt des Landrats im Westerwaldkreis. Katrin Maue-Klaeser

Klaus Lütkefedder (CDU) hat am Sonntag, 16. August, bei der Wahl zum Landrat des Westerwaldkreises klar die meisten Stimmen geholt. Er geht am 30. August mit Tanja Machalet (SPD) in die Stichwahl. Aber wie wurde wo genau gewählt? Ein Überblick.

43,3 Prozent der Stimmen entfielen im ersten Wahlgang auf Klaus Lütkefedder. 24,7 Prozent der Stimmen holte Tanja Machalet. Damit gehen CDU und SPD am 30. August in die Stichwahl um das Amt des Landrats im Westerwaldkreis. Doch wie sehen die Ergebnisse in den Verbandsgemeinden aus?







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