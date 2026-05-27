Sprachfördergruppe zu Besuch So wird Respekt im B-05 in Montabaur großgeschrieben Hans-Peter Metternich 27.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Lernenden aus Armenien, Albanien, Pakistan, Syrien, Portugal, aus dem Kosovo und aus der Ukraine, die in der Sprachfördergruppe der Realschule plus in Wirges Deutsch lernen, stehen vor ihrem „Kunstwerk“ im B-05. Realschule plus Wirges

Sie stammen aus Armenien, Albanien oder dem Kosovo – nun waren Schüler einer Sprachfördergruppe Deutsch zu Besuch im Kunst-, Kultur- und Naturzentrum im Stadtwald. Dabei ging es um mehr als einen spaßigen Ausflug.

Die Ausstellungen im B-05 sind am Pfingstsonntag in die zweite Runde gestartet, wo der Vorsitzende des Vereines, Georg Poell, bei der Vernissage nicht nur auf die laufende Galerie aufmerksam machte, sondern auch zurück auf die Auftaktausstellung „MenschenBilder zurzeit der Goldenen Zwanziger“ blickte.







Artikel teilen

Artikel teilen