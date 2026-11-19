Inhaber geht 2027 in Ruhestand So will Welschneudorf den Lebensmittelmarkt erhalten Thorsten Ferdinand 19.11.2026, 20:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Ralf Heibel (rechts) und Kaufmann Christoph Best arbeiten daran, dass der kleine Supermarkt in Welschneudorf eine Zukunft hat. Thorsten Ferdinand

Größer als ein Tante-Emma-Laden, aber deutlich kleiner als ein moderner Supermarkt: Der „Nah und Gut“-Markt in Welschneudorf behauptet sich schon seit Jahren unter anspruchsvollen Bedingungen. Nun steht ein Umbruch bevor.

Seit mehr als 100 Jahren führt Familie Best den Lebensmittelladen an der Arzbacher Straße in Welschneudorf. Im kommenden Jahr wird diese Ära wohl zu Ende gehen. Inhaber Christoph Best hat den Ruhestand vor Augen. Er hofft allerdings, dass es mit dem Geschäft in der 980-Seelen-Gemeinde trotzdem weitergeht.







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