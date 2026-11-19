Größer als ein Tante-Emma-Laden, aber deutlich kleiner als ein moderner Supermarkt: Der „Nah und Gut“-Markt in Welschneudorf behauptet sich schon seit Jahren unter anspruchsvollen Bedingungen. Nun steht ein Umbruch bevor.
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Seit mehr als 100 Jahren führt Familie Best den Lebensmittelladen an der Arzbacher Straße in Welschneudorf. Im kommenden Jahr wird diese Ära wohl zu Ende gehen. Inhaber Christoph Best hat den Ruhestand vor Augen. Er hofft allerdings, dass es mit dem Geschäft in der 980-Seelen-Gemeinde trotzdem weitergeht.