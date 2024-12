Flatrate ab 12,50 Euro So will Hachenburger Kino Netflix Konkurrenz machen 20.12.2024, 13:15 Uhr

i Zwar haben sich die Besucherzahlen des Hachenburger Kinos stabilisiert, aber das Vor-Corona-Niveau haben sie noch nicht erreicht. Eine neue Kino-Flatrate soll nun mehr Menschen in das Lichtspielhaus locken. Fotostudio Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Mit Cinfinity könnten Kinobesuche beliebter werden. Für 12,50 Euro im Monat sind alle aktuell laufenden Filme inbegriffen– auch im Cinexx Hachenburg und anderen regionalen Kinos. Kann sich das für die Lichtspielhäuser rechnen?

Für 12,50 Euro im Monat so viele Kinobesuche, wie man will und zeitlich einrichten kann – das verspricht das neue Abomodell Cinfintiy. Kunden der Ende November eingeführten Flatrate profitieren in der Region gleich mehrfach. Das Hachenburger Cinexx, die Wied-Scala in Neitersen und das Capitol in Montabaur gehören zu den deutschlandweit rund 65 Lichtspielhäusern, die dabei sind.

