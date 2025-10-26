Machalet in Montabaur So will die Politik das Sterben der Apotheken stoppen 26.10.2025, 16:00 Uhr

i Tanja Machalet (links) aus Meudt ist Vorsitzende des Gesundheitsauschusses des Bundestages. In Montabaur sprach die SPD-Politikerin jetzt mit den Eheleuten Nelles über die Situation der Apotheken. Thorsten Ferdinand

Häufig wird oft über die Schließung von Arztpraxen oder Krankenhäusern diskutiert. Doch auch die Anzahl der Apotheken nimmt ab. In Montabaur sprach die Gesundheitspolitikerin Tanja Machalet mit dem Apotheker Gregor Nelles über die Gründe.

Ob die Bären-Apotheke in Hillscheid, die Rathaus- und die Marien-Apotheke in Montabaur oder die Adler-Apotheke in Daaden – auch im Westerwald mussten in den vergangenen Jahren mehrere Apotheken schließen. Die Zahl der Neueröffnungen kann die Zahl der Geschäftsaufgaben bei Weitem nicht ausgleichen.







