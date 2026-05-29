Nachdem die Islamische Gemeinde Montabaur ihr Vereinsheim in einer alten Dorfkneipe in Ruppach-Goldhausen bezogen hat, möchte die Ortsgemeinde die künftige Entwicklung des Gebiets besser steuern. Dazu wurde ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht.
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Die ehemalige Dorfgaststätte Ruhbergschänke in Ruppach-Goldhausen ist nun ein islamisches Gemeindezentrum – diese Nachricht kam nicht nur für die Dorfbewohner überraschend. Auch der Gemeinderat um Ortsbürgermeister Sascha Stein wusste vorab nichts von diesem Vorhaben.