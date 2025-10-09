Wirtin Susann Dittrich gibt einen Einblick in ihr Fotoalbum aus dreieinhalb Jahren hinter der Theke der Traditionskneipe: Mit Freude an Deko und viel Herzblut wurden im Alt-Montabaur die Feste gefeiert, wie sie fielen. Jetzt ist das Lokal zu.
Lesezeit 1 Minute
Das „Open“-Schild im Treppenabgang wird nicht wieder leuchten: Die Kellerkneipe Alt-Montabaur hat geschlossen. Mit einem fulminanten Livemusik-Abend beim Kneipenfestival hat sich das Team der Traditionskneipe verabschiedet. Doch der Betreiberfamilie und den Stammgästen bleiben schöne Erinnerungen – an Halloween, Weihnachten und Fastnacht, an Kneipenfestivals, Darts- und Kickerturniere.