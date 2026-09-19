Ein Rheinwiesenlager, jene provisorischen Kriegsgefangenenlager, die im Frühjahr und Sommer 1945 von den westlichen Alliierten eingerichtet wurden, existierte auch in Siershahn. Genaueres darüber „verrät“ die Ortschronik.
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Ortarchivarin Monika Sturm beschäftigt sich dieser Tage vor allem mit dem Rheinwiesenlager in Siershahn, das die US-Armee im Frühjahr 1945 in Siershahn errichtete und später an die französische Besatzungsmacht übergab. Bis September 1945 mussten schätzungsweise bis zu 30.