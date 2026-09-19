Blick in die Vergangenheit
So war 1945 der Alltag im Rheinwiesenlager Siershahn
In der Ortschronik von Siershahn befindet ich die einzige Zeichnung, die es von dem Rheinwiesenlager in der Gemeinde aus dem Jah
In der Ortschronik von Siershahn befindet ich die einzige Zeichnung, die es von dem Rheinwiesenlager in der Gemeinde aus dem Jahr 1945 gibt. Fotos existieren überhaupt nicht.
Markus Kratzer. Ortsgemeinde Siershahn

Ein Rheinwiesenlager, jene provisorischen Kriegsgefangenenlager, die im Frühjahr und Sommer 1945 von den westlichen Alliierten eingerichtet wurden, existierte auch in Siershahn. Genaueres darüber „verrät“ die Ortschronik.

Lesezeit 2 Minuten
Ortarchivarin Monika Sturm beschäftigt sich dieser Tage vor allem mit dem Rheinwiesenlager in Siershahn, das die US-Armee im Frühjahr 1945 in Siershahn errichtete und später an die französische Besatzungsmacht übergab. Bis September 1945 mussten schätzungsweise bis zu 30.
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