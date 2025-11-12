Theatergruppe aus Dernbach So viel Arbeit steckt hinter einer Theater-Aufführung Hans-Peter Metternich 12.11.2025, 12:00 Uhr

i Die Maskenbildner haben alle Hände voll zu tun. Hans-Peter Metternich

Für den Erfolg der Dernbacher Theatergruppe Jedermann ist das Engagement hinter den Kulissen entscheidend. Von Bühnenbau über Schmink-Riege bis zum aufwendigen Kartenverkauf. Ohne die „Vier dahinter“ geht nichts.

Die Theatergruppe Jedermann schwimmt zurzeit auf einer Welle des Erfolges. Mit ihrem jüngsten Stück „Der Diener zweier Herren“ setzen die Jedermänner in der Geschichte der Dernbacher Theatergruppe und auch in der heimischen Theaterszene ein weiteres deutliches Ausrufezeichen.







Artikel teilen

Artikel teilen