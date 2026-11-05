Zwischen rasanten Schlittenfahrten und urigen Hütten: Der Westerwald birgt überraschende Wintersportgeschichten seit 1900. Hachenburgs Stadtarchivar Jens Friedhoff lädt zu einer bebilderten, nostalgischen Zeitreise ein.
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Wer heutzutage von Wintersport und dem damit verbundenen Tourismus spricht, denkt meist zuerst an alpenländische Skigebiete oder das Sauerland. Doch auch der Westerwald ist als Sport- und Erholungsregion mit Schnee und Eis bekannt – und das seit mehr als 100 Jahren, wenn auch nicht direkt vergleichbar mit dem Hochgebirge.