Hachenburger Archivar erzählt
So verlief Westerwälder Wintersportgeschichte seit 1900
Westerwälder Wintersport mit Skizirkus und Hüttenzauber ist am 17. November ab 19 Uhr das Thema des Hachenburger Stadtarchivars
Westerwälder Wintersport mit Skizirkus und Hüttenzauber ist am 17. November ab 19 Uhr das Thema des Hachenburger Stadtarchivars Jens Friedhoff im Löwensaal des Vogtshofs.
Stadtarchiv Hachenburg/Jens Friedhoff. Foto/Repro: Rolf-Dieter Rötzel

Zwischen rasanten Schlittenfahrten und urigen Hütten: Der Westerwald birgt überraschende Wintersportgeschichten seit 1900. Hachenburgs Stadtarchivar Jens Friedhoff lädt zu einer bebilderten, nostalgischen Zeitreise ein.

Lesezeit 1 Minute
Wer heutzutage von Wintersport und dem damit verbundenen Tourismus spricht, denkt meist zuerst an alpenländische Skigebiete oder das Sauerland. Doch auch der Westerwald ist als Sport- und Erholungsregion mit Schnee und Eis bekannt – und das seit mehr als 100 Jahren, wenn auch nicht direkt vergleichbar mit dem Hochgebirge.
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