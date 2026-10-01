Jiddische Lieder im Westerwald So verlief der Auftakt zu „Musik in alten Dorfkirchen“ Hans-Peter Metternich 01.10.2026, 18:00 Uhr

i Außergewöhnliche Klänge ertönten in der Kirche von Kirchähr, wo im Juli 1996 vor einer sehr überschaubaren Zahl von Besuchern die Reihe Musik in alten Dorfkirchen ihren Anfang nahm. Hans-Peter Metternich

Jiddische Lieder erfüllten zum Auftakt der Veranstaltungsreihe Musik in alten Dorfkirchen im Juli 1996 das Gotteshaus in Kirchähr – ein Auftakt, der Erinnerung und Musik im ländlichen Raum neu verknüpfte. Nun ist die Reihe zu Ende gegangen.

Vor 30 Jahren markierte die Gruppe „Mame Loschn“ den Auftakt der Reihe „Musik in alten Dorfkirchen“. So berichtete unsere Zeitung damals:„Außergewöhnliche Klänge ertönten am Sonntagnachmittag in der alten Dorfkirche von Kirchähr. Die Kleinkunstbühne Mons Tabor hatte mit Unterstützung der Kreissparkasse Westerwald die aus Hamburg kommende Gruppe „Mame Loschn“ im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz für das erste Konzert der ...







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