Fruchtig, frisch und ohne Eismaschine: Guido Schmitz von Westwood Icecream in Deesen verrät sein exklusives Rezept für ein Frühlingseis. Mit wenigen Zutaten und etwas Muskelkraft gelingt cremiger Genuss zu Hause – auch als vegane Variante.
Lesezeit 1 Minute
Wenn in Deesen im Hinterhaus der Lindenbergstraße die Eismaschinen laufen, ist Guido Schmitz in seinem Element. Mit seiner Marke Westwood Icecream produziert er hier 73 Sorten – von Klassikern bis zu ausgefallenen Kreationen wie „Erdbeere rettet Joghurt“ oder Schwarz „Wäller“ Kirsch.