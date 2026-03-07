Rezept von Westwood Icecream So stellt man selbst Frühlingseis ohne Eismaschine her Camilla Härtewig 07.03.2026, 11:00 Uhr

i Guido Schmitz und Tochter Laura Kerber von Westwood Icecream beim Abfüllen ihres Westerwälder Eises. Für die Leser unserer Zeitung hat der Fachmann ein Frühlingseis entwickelt, das auch daheim gelingt. Camilla Härtewig

Fruchtig, frisch und ohne Eismaschine: Guido Schmitz von Westwood Icecream in Deesen verrät sein exklusives Rezept für ein Frühlingseis. Mit wenigen Zutaten und etwas Muskelkraft gelingt cremiger Genuss zu Hause – auch als vegane Variante.

Wenn in Deesen im Hinterhaus der Lindenbergstraße die Eismaschinen laufen, ist Guido Schmitz in seinem Element. Mit seiner Marke Westwood Icecream produziert er hier 73 Sorten – von Klassikern bis zu ausgefallenen Kreationen wie „Erdbeere rettet Joghurt“ oder Schwarz „Wäller“ Kirsch.







