Rezept von Westwood Icecream
So stellt man selbst Frühlingseis ohne Eismaschine her
Guido Schmitz und Tochter Laura Kerber von Westwood Icecream beim Abfüllen ihres Westerwälder Eises. Für die Leser unserer Zeitu
Guido Schmitz und Tochter Laura Kerber von Westwood Icecream beim Abfüllen ihres Westerwälder Eises. Für die Leser unserer Zeitung hat der Fachmann ein Frühlingseis entwickelt, das auch daheim gelingt.
Camilla Härtewig

Fruchtig, frisch und ohne Eismaschine: Guido Schmitz von Westwood Icecream in Deesen verrät sein exklusives Rezept für ein Frühlingseis. Mit wenigen Zutaten und etwas Muskelkraft gelingt cremiger Genuss zu Hause – auch als vegane Variante.

Lesezeit 1 Minute
Wenn in Deesen im Hinterhaus der Lindenbergstraße die Eismaschinen laufen, ist Guido Schmitz in seinem Element. Mit seiner Marke Westwood Icecream produziert er hier 73 Sorten – von Klassikern bis zu ausgefallenen Kreationen wie „Erdbeere rettet Joghurt“ oder Schwarz „Wäller“ Kirsch.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGastronomie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren