IHK-Experte zur aktuellen Lage So steht es um die Wirtschaft im Westerwald Markus Eschenauer 05.01.2026, 12:00 Uhr

i Richard Hover in einem angeregten Gespräch beim Wirtschaftsempfang des Westerwaldkreises im Jahr 2023. Mit unserer Zeitung hat der IHK-Regionalgeschäftsführer über die aktuelle Situation der Unternehmer in der Region gesprochen. Olaf Nitz/Nitzfotografie Montabaur

Die Situation für die Wirtschaft in Deutschland ist derzeit alles andere als rosig. Auch im Westerwald haben Unternehmen Herausforderungen zu bewältigen. Doch wie ist die Lage genau? Ein Experte gibt seine Einschätzung.

Die Prognosen für die Wirtschaft sind weiterhin nicht besonders gut, vielerorts hört man Hiobsbotschaften, die Erwartungen an die Politik sind hoch, werden aber nicht unbedingt erfüllt. Hohe Kosten, Bürokratie und fehlende Planungssicherheit sind Schlagworte, die die Unternehmen auch in der Region umtreiben.







