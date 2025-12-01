So steht es um die Schule in Westerburg nach dem Brand

Planungen für die Wiederinbetriebnahme müssen noch abgestimmt werden, bevor die Bauarbeiten weiter gehen können. Momentan ist das Friedrich-Schweitzer-Gebäude noch nicht für Schulbetrieb bereit.

Voller Schrecken denken viele Menschen an den Moment zurück, als Mitte Mai 2024 in Westerburg schwarze Rauchwolken über die Stadt zogen: Die Friedrich-Schweitzer-Schule (FSS) brannte. Wie steht es um die

Sanierungsarbeiten, wann wird in dem Schulgebäude für die

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Lernen

wieder ein Unterricht möglich sein?