So steht es um die Schule in Westerburg nach dem Brand

Planungen für die Wiederinbetriebnahme müssen noch abgestimmt werden, bevor die Bauarbeiten weiter gehen können. Momentan ist das Friedrich-Schweitzer-Gebäude noch nicht für Schulbetrieb bereit. 

Voller Schrecken denken viele Menschen an den Moment zurück, als Mitte Mai 2024 in Westerburg schwarze Rauchwolken über die Stadt zogen: Die Friedrich-Schweitzer-Schule (FSS) brannte. Wie steht es um die Sanierungsarbeiten, wann wird in dem Schulgebäude für die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Lernen wieder ein Unterricht möglich sein?

