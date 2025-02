Zum Wohle der Menschen tätig So steht die Lebenshilfe Westerwald da 12.02.2025, 18:00 Uhr

i Die Lebenshilfe Westerwald steht unter Leitung von Rolf Koch, der erstmals 2016 zum ehrenamtlichen Vorsitzenden gewählt wurde. Uwe Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Kindergarten, Haus Sonnenhöhe und der Familien unterstützende Dienst sind solide aufgestellt. Mit einem neu gewählten Vorstand wird die erfolgreiche Arbeit der Lebenshilfe Westerwald fortgesetzt.

Höhn/Pottum. Die Lebenshilfe Westerwald segelt in ruhigem Fahrwasser. Ihr Fundament ist solide: Die Kindertagesstätte in Höhn, die Begegnungsstätte Haus Sonnenhöhe in Pottum und der Familien unterstützende Dienst (FuD) arbeiten erfolgreich.

