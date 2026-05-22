Durch die 12-Uhr-Regel wissen Autofahrer nun genauer, wann die Spritpreise steigen. Die täglichen Sprünge sind allerdings auch im Westerwald so deutlich, dass Tanken am frühen Nachmittag unattraktiv geworden ist.
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In Wirges haben Autofahrer Strafzettel erhalten, weil sie kurz vor 12 Uhr auf eine freie Zapfsäule an einer Tankstelle warteten und dabei Gehwege oder Hofeinfahrten blockierten. Der große Andrang um die Mittagszeit wurde durch die seit Anfang April bundesweit geltende 12-Uhr-Regel ausgelöst.