Folgen der 12-Uhr-Regel So stark schwanken die Spritpreise im Westerwald Thorsten Ferdinand 22.05.2026, 12:00 Uhr

i Blick auf die Jet-Tankstelle in Montabaur: Durch die 12-Uhr-Regel hat sich vielerorts der Andrang an den Zapfsäulen zu den täglichen Stoßzeiten erhöht. Thorsten Ferdinand

Durch die 12-Uhr-Regel wissen Autofahrer nun genauer, wann die Spritpreise steigen. Die täglichen Sprünge sind allerdings auch im Westerwald so deutlich, dass Tanken am frühen Nachmittag unattraktiv geworden ist.

In Wirges haben Autofahrer Strafzettel erhalten, weil sie kurz vor 12 Uhr auf eine freie Zapfsäule an einer Tankstelle warteten und dabei Gehwege oder Hofeinfahrten blockierten. Der große Andrang um die Mittagszeit wurde durch die seit Anfang April bundesweit geltende 12-Uhr-Regel ausgelöst.







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