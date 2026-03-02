„Kriegstüchtig“ soll die Bundeswehr werden – so lautet die klare Vorgabe aus Berlin. Welche Folgen dieser Kurs für den einzigen Westerwälder Bundeswehr-Standort Rennerod hat, hat unsere Zeitung beim Verteidigungsministerium erfragt.
Was in Berlin derzeit unter den Schlagworten Wehrdienstreform, personeller Aufwuchs und bis hin zur viel zitierten „Kriegstüchtigkeit“ diskutiert und beschlossen wird, hat ganz konkrete Folgen für den derzeit einzig verbliebenen Bundeswehr-Standort im Westerwald.