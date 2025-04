Im Sommer gibt es viele Gefahren für Hunde. Heißer Asphalt, Sonnenstich, giftige Pflanzen und Insektenstiche – über all diese Themen wurde in einem Erste-Hilfe-Kurs für Hunde am Wiesensee aufgeklärt.

Claire legt sich seufzend hin. Die Vierbeinerin sieht sehr leidend aus und ist damit die perfekte Statistin für den Erste-Hilfe-Kurs am Hund, der zehn interessierte Halterinnen an den Wiesensee gelockt hat. Stoisch lässt sich die Hündin einen Pfotenschutzverband anlegen. Unter der fachkundigen Leitung von Lindsay Frank und Tabea Held drehte sich in einem Seminarraum alles um Gefahren, die in der warmen Jahreszeit auf vierbeinige Freunde lauern – von Hitzeschlägen über Insektenstiche bis hin zu verletzten Pfoten auf heißem Asphalt. Veranstaltet wurde der Kurs von der Tourist-Information Wäller Land.

Wer viel mit Hund draußen unterwegs ist – ob beim Wandern, Campen, Joggen oder auf Abenteuerrunden im Wald – weiß: Die Natur steckt voller Erlebnisse, aber auch voller kleiner und großer Gefahren. Diese können schnell zur echten Herausforderung werden – vor allem, wenn der nächste Tierarzt nicht gerade um die Ecke ist. Dann zählt: Cool bleiben, reagieren können – und vorbereitet sein. „Gerade im Sommer kann es schnell zu ernsten Situationen kommen, die mit etwas Wissen und schnellen Maßnahmen aber gut beherrschbar sind“, erklärte Tabea Held. Lindsay Frank ergänzte: „Unser Ziel ist es, den Haltern die Angst zu nehmen und ihnen Handlungssicherheit zu geben, wenn es darauf ankommt.“

i Der Kurs bestand aus einem fundierten Theorieteil, in dem die Teilnehmer unter anderem lernten, wie man typische Symptome von Notfällen erkennt und richtig reagiert. Tim Moldenhauer/Fotostudio Röder-Moldenhauer

Die beiden Expertinnen haben bereits dreimal Erste-Hilfe-Kurse für Hunde angeboten, in dieser Sommeredition war es allerdings eine Premiere. Das zweistündige Seminar bestand aus einem fundierten Theorieteil, in dem die Teilnehmerinnen unter anderem lernten, wie man typische Symptome von Notfällen erkennt und richtig reagiert. Ein Schwerpunkt waren Ektoparasiten. Dabei ging es darum, Zecken und Flöhe zu erkennen, sie zu entfernen und einem Befall vorzubeugen. Weitere Themen waren die Übertragung von Krankheiten und Schutzmaßnahmen sowie giftige Pflanzen, Dehydration und Sonnenbrand.

Frank und Held erklärten den Teilnehmerinnen, wie man Hitzeschlag und Sonnenstich voneinander unterscheidet, wie man die Symptome erkennt und richtig behandelt. Präventiv rieten sie: „Wenn es heiß ist, gehen Sie frühmorgens und abends Gassi und nicht in der prallen Mittagshitze. Denn Hunde können oft nicht einschätzen, wenn sie sich überanstrengen. Da muss der Mensch intervenieren.“ Hunde können ihre Körpertemperatur nicht so wie Menschen durch Schwitzen regulieren. Zwar besitzen sie einige wenige Schweißdrüsen an den Pfoten, das wichtigste Mittel der Tiere gegen Überhitzung ist aber: Zunge raus und hecheln. Hunde mit viel Unterwolle – etwa Huskys – überhitzen schneller. Auch Bewegung spielt eine große Rolle. „N atürlich sollte bei 30 Grad kein Ball oder Frisbee gespielt werden“, so Tabea Held.

Zu heiß? Handflächen sieben Sekunden auf den Asphalt halten

Wann ist Asphalt für Hundepfoten zu heiß? Tabea Held erklärte: „Da gibt es einen einfachen Test. Halten Sie Ihre Handfläche sieben Sekunden lang auf den Asphalt. Ist es unangenehm, dann ist es auch für die Hundepfoten zu heiß.“ In dem Fall sollte man auf Parks, Wald und Wiesen ausweichen. Auch eine Möglichkeit sei, Hundeschuhe und Salben für den Pfotenschutz zu verwenden. Lindsay Frank betonte: „ Da sich in der Ballenhaut keine Wärmerezeptoren befinden, ist es einem Hund nicht möglich, über die Pfoten zu erkennen, ob ein Untergrund zu heiß für ihn ist oder nicht. Das bemerkt er erst, wenn die Schmerzrezeptoren aktiv werden. Dann ist es aber zu spät, da schon eine Verbrennung vorliegt. Auch heißer Sand am Strand ist gefährlich.“

Besonders erschreckend war die Tabelle, die Auskunft darüber gab, wie schnell sich ein geschlossenes Auto aufheizen kann. Bei einer Außentemperatur von 20 Grad sind im Inneren nach 30 Minuten bereits 36 Grad erreicht. Ist es draußen 30 Grad heiß, liegt die Temperatur im Wageninneren nach einer halben Stunde bereits bei 46 Grad. Eine Todesfalle. Irreparable Organschäden oder ein Herzstillstand drohen. „Lassen Sie den Hund nie lange im Auto, wenn die Sonne scheint. Das kann auch jetzt im Frühjahr schon schnell zu warm werden“, mahnte Lindsay Frank.

i Puls messen beim Hund - das will gelernt sein. Teilnehmerin Janin Brabec legt ein bis zwei Finger an die Oberschenkelarterie von Alf. Diese liegt an der Innenseite des Hinterbeins recht weit oben. Tim Moldenhauer/Fotostudio Röder-Moldenhauer

Praxisnah wurde es dann mit den beiden geduldigen Hundemodellen Alf und Claire: An ihnen demonstrierten die beiden Expertinnen unter anderem, wie Vitalzeichen kontrolliert werden. Auch das richtige Anlegen eines Druckverbandes und das sichere Messen der Körpertemperatur wurden gezeigt. Dann waren die Teilnehmerinnen gefragt. Unter Anleitung wurde ihnen gezeigt, wie sie die Pulsfrequenz überprüfen und die Atmung kontrollieren können.

Dann wurde bei Claire die Lefze hochgezogen. Lindsay Frank erläuterte: „Normal ist eine blassrosa Schleimhaut. Blasse Schleimhäute deuten auf einen Blutmangel hin. Sind sie eher bläulich, kann Sauerstoffmangel vorliegen. Eine dunkelrote Farbe kann auf einen Hitzschlag hindeuten.“ Außerdem sei es in bestimmten Situationen vonnöten, die Körpertemperatur des Hundes mittels Fieberthermometer rektal zu messen. Normal ist eine Temperatur von 38 bis 39 Grad Celsius. Erst bei über 40,5 Grad ist von einem gefährlichen Fieber auszugehen, liegt die Temperatur unter 38 Grad, ist der Hund unterkühlt.

i Lindsay Frank (links) und Tabea Held mit ihren drei Hunden Möhre, Alf und Claire leiteten den Erste-Hilfe-Kurs am Wiesensee. Tim Moldenhauer/Fotostudio Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Zum Abschluss ein Zertifikat – Teilnehmerinnen wünschen sich Fortsetzung

Wie aber kam es überhaupt zu diesem Kursangebot? Die 22-jährige Lindsay Frank studiert Grundschullehramt und ist Jägerin. Ihr Vater betreibt eine Hundeschule. „Seitdem ich elf Jahre alt war, habe ich immer einen Hund gehabt“, berichtet sie. Tabea Held (25 Jahre) ist Tierärztin und arbeitet in einer Kleintierpraxis in Neuwied. Die beiden Frauen sind seit einigen Jahren Nachbarinnen und haben sich angefreundet. Die Liebe zu den Tieren und zur Natur verbindet sie. Gemeinsam wollten sie etwas Sinnvolles auf die Beine stellen. So kamen sie auf die Idee, spezielle Erste-Hilfe-Kurse für Hunde anzubieten. „Und das kommt richtig gut an“, freuen sie sich.

Zum Abschluss gab es für alle ein Zertifikat und einen Beutel von der Kleintierpraxis Dr. Theise, Tabea Helds Arbeitgeber, mit Informationen über Erste Hilfe, Zeckenhaken, Leckerli und Hundekotbeutel. Die Teilnehmerinnen zeigten sich begeistert vom Kurs – viele wünschten sich eine Fortsetzung mit noch mehr praktischen Übungen. Eines wurde an diesem Tag am Wiesensee deutlich: Hundehalter können Leben retten – wenn sie wissen, wie.

Urlaubsedition: Das gehört in den Erste-Hilfe-Koffer

Wer einen Hund hat, sollte auch im Sommerurlaub eine Erste-Hilfe-Ausstattung dabei haben. Dazu zählen Ektoparasitenprophylaxe, Zeckenzange und Pinzette, Silberspray, Mittel gegen Durchfall, Desinfektionsmittel, (selbsthaftender) Verband, sterile Kompressen, Kühlpads (chemisch), Wundheilpuder und der Impfausweis (EU-Heimtier-Ausweis). cam

Abkühlung für den Hund: Fünf Sommertipps

Der Sommer kommt und mit ihm die Hitze. Diese fünf Tipps sorgen für Abkühlung beim Hund.

1. Viel Wasser: Trinknäpfe im Haus verteilen

2. Kühle Rückzugsorte schaffen: Schattenplätze und Kühlmatten anbieten

3. Gassigehen nur frühmorgens und spätabends

4. Bademöglichkeiten: Seen, Bäche, aber auch Hundepools sind ideal

5. Hundeeis: Kann einfach aus Naturjoghurt, Brühe und Wasser hergestellt werden