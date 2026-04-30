Polizei legt Statistik vor
So sicher waren Westerwälder Autobahnen im Jahr 2025
Nach einem Unfall auf der A3 im November 2025 bei Girod lagen überall Trümmerteile auf der Fahrbahn und an der angrenzenden Bösc
Nach einem Unfall auf der A3 im November 2025 bei Girod lagen überall Trümmerteile auf der Fahrbahn und an der angrenzenden Böschung verteilt. Insgesamt ging die Zahl der Verkehrsunfälle aus Wäller Autobahnen im abgelaufenen Jahr leicht zurück.
Andreas Egenolf

Sie ist zuständig für den rheinland-pfälzischen Abschnitt der Autobahn 3 sowie die A 48 von Dernbacher Dreieck bis Koblenzer Kreuz – die Polizeiautobahnstation Montabaur. Was sie 2025 so alles zu tun hatte, verrät ein Blick in die Jahresstatistik.

Lesezeit 3 Minuten
Auf Westerwälder Autobahnen hat es im vergangenen Jahr 1385 Unfälle gegeben. Das geht aus der Statistik der Polizeiautobahnstation Montabaur hervor. Das waren zwar 18 weniger als noch 2024, dennoch krachte es im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle im Schnitt knapp 3,8 Mal am Tag.

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