Sie ist zuständig für den rheinland-pfälzischen Abschnitt der Autobahn 3 sowie die A 48 von Dernbacher Dreieck bis Koblenzer Kreuz – die Polizeiautobahnstation Montabaur. Was sie 2025 so alles zu tun hatte, verrät ein Blick in die Jahresstatistik.
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Auf Westerwälder Autobahnen hat es im vergangenen Jahr 1385 Unfälle gegeben. Das geht aus der Statistik der Polizeiautobahnstation Montabaur hervor. Das waren zwar 18 weniger als noch 2024, dennoch krachte es im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle im Schnitt knapp 3,8 Mal am Tag.