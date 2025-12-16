Weihnachtskonzert in Koblenz So schaffen es Musikschüler, große Hallen zu füllen Markus Müller 16.12.2025, 18:15 Uhr

i Beim Weihnachtskonzert haben die jüngsten Schülerinnen und Schüler des Landesmusikgymnasiums ihren ersten großen öffentlichen Auftritt als Chor der Klassen 5. Markus Müller

Wer im Advent mal Musik und Gesang in voller Bandbreite erleben will, liegt bei den Weihnachtskonzerten des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz genau richtig. Aber wie schaffen es die jungen Musiker, gleich drei Mal große Hallen zu füllen?

An einem Abend eine fast ausverkaufte, riesige Koblenzer Rhein-Mosel-Halle und dann an zwei weiteren Abenden noch mal ein volles Haus Mons Tabor, also insgesamt Tausende von Zuhörern. Wie schaffen die Schüler des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur das nur?







