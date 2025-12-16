So schaffen es Musikschüler, große Hallen zu füllen

Wer im Advent mal Musik und Gesang in voller Bandbreite erleben will, liegt bei den Weihnachtskonzerten des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz genau richtig. Aber wie schaffen es die jungen Musiker, gleich drei Mal große Hallen zu füllen?
Lesezeit 4 Minuten
An einem Abend eine fast ausverkaufte, riesige Koblenzer Rhein-Mosel-Halle und dann an zwei weiteren Abenden noch mal ein volles Haus Mons Tabor, also insgesamt Tausende von Zuhörern. Wie schaffen die Schüler des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur das nur?