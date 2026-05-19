Zwei Jahre sind seit dem Spatenstich für die neue Kita in Ebernhahn vergangen – nun hat sich unsere Zeitung vor Ort ein Bild zum Stand der Dinge gemacht. Mit rund 4,3 Millionen Euro ist das Projekt die größte Einzelmaßnahme des Dorfes.
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Es sind jetzt gut zwei Jahre her, dass in Ebernhahn der Ortsbürgermeister Thomas Schenkelberg unter mithilfe von Vertretern der Gemeinde, des Kindergartens und der Kommune den symbolischen Ersten Spatenstich für den Neubau einer Kindertagesstätte vollzog.