Großprojekt für 4,3 Mio Euro So modern wird die neue Ebernhahner Kita werden Hans-Peter Metternich 19.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Bauarbeiten des Neubaues der Kindertagesstätte in Ebernhahn laufen dreieinhalb Monate vor der geplanten Eröffnung auf Hochtouren. Es ist noch einiges zu tun, aber alle Beteiligten an Bau sind zuversichtlich, dass Ende August der Umzug geschehen kann. Hans-Peter Metternich

Zwei Jahre sind seit dem Spatenstich für die neue Kita in Ebernhahn vergangen – nun hat sich unsere Zeitung vor Ort ein Bild zum Stand der Dinge gemacht. Mit rund 4,3 Millionen Euro ist das Projekt die größte Einzelmaßnahme des Dorfes.

Es sind jetzt gut zwei Jahre her, dass in Ebernhahn der Ortsbürgermeister Thomas Schenkelberg unter mithilfe von Vertretern der Gemeinde, des Kindergartens und der Kommune den symbolischen Ersten Spatenstich für den Neubau einer Kindertagesstätte vollzog.







Artikel teilen

Artikel teilen