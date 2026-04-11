Marienrachdorfer Lamm ist Kult So läuft es mit Hans Werners Vergesellschaftung Camilla Härtewig 11.04.2026, 06:00 Uhr

i Etwas verloren steht er da, weil seine Mama ihn ablehnt. Das ist das erste Foto von Hans Werner: Da ist er zwei Stunden alt. Caroline Raymann

Noch lebt Hans Werner bei Familie Raymann im Wohnhaus im Marienrachdorf. Doch in wenigen Wochen soll das von seiner Mama verstoßene Lamm ausziehen. Geheuer sind ihm seine Artgenossen aber noch nicht.

Hans Werner hatte keinen leichten Start ins Leben. Von der Mutter verstoßen, zog er bei Familie Raymann in Marienrachdorf ins Wohnhaus ein. Hier wurde das Lämmchen von Caroline Raymann mit der Flasche aufgepäppelt und gepflegt, als es kurz darauf auch noch eine Lungenentzündung bekam.







Artikel teilen

Artikel teilen