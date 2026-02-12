Nach Erkrankung von „Sally“ So kommen neue Bären in den Gackenbacher Wildpark Franziska Bock 12.02.2026, 10:00 Uhr

i Nach Sallys Krebsdiagnose im Januar machen sich viele Besucher Sorgen. Doch der Park plant, auch zukünftig Braunbären zu halten. Archiv Hans-Peter Metternich

Braunbärin Sally ist seit Jahren Publikumsliebling in Gackenbach. Nach ihrer Krebsdiagnose im Januar steht fest: Die Leiterin des Wildparks will weiterhin Bären halten. Doch das wirft die Frage auf, wie die Beschaffung neuer Tiere überhaupt abläuft.

Gackenbach. Für viele Freunde des Wildparks Westerwald kam im Januar die schockierende Nachricht: Braunbärin Sally ist an Krebs erkrankt. Zwar konnte der Tumor im Lefzenbereich größtenteils entfernt werden, wird aber wohl zurückkehren, berichtete Geschäftsführerin Henrieke Böß.







