Braunbärin Sally ist seit Jahren Publikumsliebling in Gackenbach. Nach ihrer Krebsdiagnose im Januar steht fest: Die Leiterin des Wildparks will weiterhin Bären halten. Doch das wirft die Frage auf, wie die Beschaffung neuer Tiere überhaupt abläuft.
Lesezeit 3 Minuten
Gackenbach. Für viele Freunde des Wildparks Westerwald kam im Januar die schockierende Nachricht: Braunbärin Sally ist an Krebs erkrankt. Zwar konnte der Tumor im Lefzenbereich größtenteils entfernt werden, wird aber wohl zurückkehren, berichtete Geschäftsführerin Henrieke Böß.