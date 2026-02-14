Blühende Gärten sind für Bienen überlebenswichtig. Imkerin Gabriele Held-Habermann aus Hergenroth zeigt, wie Hobbygärtner mit einfachen Mitteln Nahrung und Nistplätze schaffen können. Schon kleine Veränderungen helfen Wild- und Honigbienen.
Bienen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für Natur und Landwirtschaft. Doch ihr Lebensraum wird auch im Westerwald immer knapper. Wie jeder im eigenen Garten etwas für die fleißigen Bestäuber tun kann, weiß Gabriele Held-Habermann aus Hergenroth. Im Jahr 2010 hat sie ihre Imkerei Wäller Honig gegründet.