Mit wenig Großes bewirken So können Gartenbesitzer den Bienen helfen Camilla Härtewig 14.02.2026, 14:00 Uhr

i Gartenbesitzer können Bienen effektiv helfen, indem sie ein ganzjähriges Nahrungsangebot an ungefüllten Blüten schaffen, auf Pestizide verzichten und Nisthilfen bereitstellen. Wichtig ist eine naturnahe Gestaltung mit heimischen Pflanzen, Kräutern, weniger Rasenmähen sowie offenen, sandigen Bodenstellen für Wildbienen. Camilla Härtewig

Blühende Gärten sind für Bienen überlebenswichtig. Imkerin Gabriele Held-Habermann aus Hergenroth zeigt, wie Hobbygärtner mit einfachen Mitteln Nahrung und Nistplätze schaffen können. Schon kleine Veränderungen helfen Wild- und Honigbienen.

Bienen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für Natur und Landwirtschaft. Doch ihr Lebensraum wird auch im Westerwald immer knapper. Wie jeder im eigenen Garten etwas für die fleißigen Bestäuber tun kann, weiß Gabriele Held-Habermann aus Hergenroth. Im Jahr 2010 hat sie ihre Imkerei Wäller Honig gegründet.







