Kollision bei Einsatzfahrt So kam es zum Unfall mit dem Rettungswagen in Höhn Markus Kratzer 02.01.2026, 13:51 Uhr

i Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind am Neujahrstag in Höhn drei Menschen leicht verletzt worden. Jetzt wurde bekannt, wie es zu der Kollision kam. Niklas Mohr/ Feuerwehren VG Westerburg

Am Neujahrstag sind in Höhn drei Personen bei einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Rettungswagen leicht verletzt worden. Doch wie kam es zu dem Unfall? Darüber haben wir mit der Polizei in Westerburg gesprochen.

Der Zusammenstoß eines Autos mit einem Rettungswagen am Neujahrstag in Höhn, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden, hat sich vor der Haustür des Pkw-Fahrers zugetragen. Das erfuhr unsere Zeitung auf Nachfrage von der Polizei Westerburg.Demnach war der Mann um die Mittagszeit mit seinem Wagen auf der Marktstraße in Richtung Fehl-Ritzhausen unterwegs.







