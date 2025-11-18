B8 bei Schenkelberg So kam es zum Unfall mit dem ausgebrannten Pkw 18.11.2025, 12:00 Uhr

i Bei dem Unfall nahe Schenkelberg wurde der Wagen der vorfahrtberechtigten Frau in den Straßengraben geschleudert und brannte dort vollständig aus. Ralf Steube

Den Fotos von den zertrümmerten und ausgebrannten Fahrzeugen nach zu urteilen, hatten die Beteiligten an dem Unfall am Sonntagabend auf der B8 bei Schenkelberg einen Schutzengel. Aber wie kam es zu dem Zusammenstoß? Die Polizei liefert Informationen.

Bereits am Sonntag, 16. November, hatte sich gegen 18.15 Uhr auf der Kreuzung der B8 mit der L292, die aus der Ortslage Schenkelberg zur Bundesstraße führt, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet, bei dem ein Auto komplett ausgebrannt war.







